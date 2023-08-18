В Физули на кладбище обнаружена мина-ловушка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во время операций по разминированию, проводимых Агентством Азербайджана по разминированию, регулярно встречаются мины-ловушки, повышающие вероятность смертельных случаев.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

"Так, на кладбище села Горган Физулинского района был обнаружен факт установки на противотанковой мине ТМ-62М противопехотной мины ПМН-Э армянского производства, а также тротила (взрывчатого вещества) между двумя минами для увеличения силы взрыва.

Противотанковая мина, содержащая 7 кг взрывчатого вещества, предназначена для выведения из строя техники. Обнаруженные противотанковые и противопехотные мины, а также мины-ловушки с высоким содержанием взрывчатки были установлены с целью массового уничтожения механических средств, а также людей. Установка подобных мин-ловушек, неоднократно встречавшаяся на объектах гражданского назначения и прилегающих территориях в ходе операций, проводимых Агентством разминирования, является проявлением террора, направленного против мирного населения. Из 180 инцидентов с минами в послевоенный период 128 были зарегистрированы в районах, расположенных за пределами бывшей линии соприкосновения. Из 303 человек, пострадавших в минных инцидентах до 18 августа текущего года, 217 погибли или получили ранения в результате взрывов мин именно в этих районах, говорится в сообщении.

Отметим, что несмотря на использование современной техники при разминировании, массовое загрязнение минами территорий, непредоставление до сих пор Арменией точных минных карт создают большие трудности при определении местонахождения мин и разминировании. Исследования показали, что около 71 процента минных инцидентов произошло за пределами территории бывшей линии соприкосновения. И это очередное доказательство нацеленности Армении именно на мирных людей. Минные инциденты также были зафиксированы в разрушенных поселениях, на кладбищах, вблизи водных источников, путепроводов, в лесных массивах и на сельских дорогах. Отказ армянской стороны предоставить точные карты мин препятствует ликвидации последствий гуманитарной катастрофы.