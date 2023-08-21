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Агентство Азербайджана по разминированию провело тренинги для вернувшихся в Физули семей

Общество Материалы 21 августа 2023 20:11 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию провело тренинги для вернувшихся в Физули семей

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В рамках возвращения бывших вынужденных переселенцев в город Физули Агентством по разминированию Азербайджана проведены тренинги по минной безопасности для переселившихся на текущем этапе 23 семей.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, всего в тренингах по минной безопасности приняли участие более 90 жителей, они были проинформированы о правилах поведения на подозрительных участках, предупреждающих знаках.

Участникам тренингов были предоставлены также печатные материалы на эту тему.

Отметим, что Агентство продолжает просветительские мероприятия для населения, возвращающегося на освобожденные от оккупации территории.

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