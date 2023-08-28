В Азербайджане будут разработаны новые квалификационные стандарты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут разработаны новые профессиональные и квалификационные стандарты для развития конкурентоспособного кадрового потенциала в сфере социального обслуживания.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в "Государственной программе развития социального обслуживания в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".

В соответствии с госпрограммой министерство труда и социальной защиты населения совместно с министерством науки и образования, министерством здравоохранения, Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей в течение 2024-2025 годов должны осуществить разработку проектов профессиональных и квалификационных стандартов для профессий "Социальный работник", "Социальный педагог" и "Специалист–психолог по социальной работе", а также проектов профильных и квалификационных стандартов, обеспечить согласование с государственными органами (учреждениями), утверждение профессиональных и квалификационных стандартов.