Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане внесены изменения в технический регламент об адресном реестре

Общество Материалы 29 августа 2023 16:24 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в технический регламент об адресном реестре

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Технический регламент о механизме ввода информации в информационную систему, обеспечивающую функционирование адресного реестра, и использовании этой информации", утвержденный постановлением от 13 октября 2014 года.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в информационной системе Реестра адресов подъездам нежилых зданий будет присваиваться адрес.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости