Госслужба Азербайджана о призыве на учения лиц, не несущих воинской обязанности

БАКУ /Trend/ - В соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" к учениям могут привлекаться также лица, не несущие воинской обязанности, а также прошедшие военную службу.

Об этом сообщил во вторник Trend начальник отдела по работе с общественностью и международным связям Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу Парвиз Садраддинов.

"В соответствии с положениями Закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" в период нахождения в запасе военнослужащие могут быть призваны на военную подготовку, военную проверку и специальные сборы. Подобные учения могут быть проведены несколько раз в течение года. Поэтому нет причин для беспокойства", - сказал он.

Отметим, что в Азербайджане на учения призываются военнослужащие запаса. Данная информация была распространена в социальных сетях.