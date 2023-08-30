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Задержан гражданин Ирана, пытавший переправить наркотики в Азербайджан на мотопараплане (ВИДЕО)

Общество Материалы 30 августа 2023 17:20 (UTC +04:00)
Задержан гражданин Ирана, пытавший переправить наркотики в Азербайджан на мотопараплане (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В результате очередной операции, проведенной сотрудниками министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, была пресечена контрабанда крупной партии наркотиков на территорию страны.

Как сообщили в среду Trend в МВД Азербайджана, в ходе мероприятий, проведенных на территории села Гарадаглы Физулинского района, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан гражданин Ирана Фархади Хосейн Гуламахмед оглу (1980 г.р.). У него были обнаружены и изъяты 35 кг сушеной марихуаны, метамфетамин и 360 таблеток метадона.

При задержании он признался, что переправил наркотики в Физулинский район, действуя в сговоре с соотечественником, неким Надиром.

Отметим, что задержанный пытался переправить наркотики в Азербайджан с помощью специально сконструированного с этой целью мотопараплана (летательный аппарат).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и 234.4.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, транспортировка наркотиков и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору) УК АР, в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде ареста.

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