Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Распространились кадры, на которых армяне Карабаха устраивают празднования (ВИДЕО)

Общество Материалы 1 сентября 2023 15:47 (UTC +04:00)
Распространились кадры, на которых армяне Карабаха устраивают празднования (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Распространились кадры, на которых армяне Карабаха, которые якобы находятся в "гуманитарном кризисе" устраивают празднования.

Как сообщает в пятницу Trend, на кадрах, снятых в последние дни августа, явно видно, что проживающие в Карабахе армяне развлекаются и устраивают вечеринки.

Это лишний раз подтверждает тот факт, что армяне, заявляющие на весь мир о "блокаде" и "гуманитарном кризисе", находятся отнюдь не в бедственном положении.

Напомним, что 29 августа Азербайджанское общества Красного Полумесяца отправило 40 тонн муки проживающим в Карабахе жителям армянского происхождения. В настоящее время грузовики ждут на посту российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди. Командованию российского миротворческого контингента было направлено обращение с просьбой создать условия для доставки продовольственного груза в Ханкенди.

Представляем вниманию читателей упомянутые кадры, которые наглядно демонстрируют, что заявления армян о "гуманитарном кризисе" являются ложными.

Лента

Лента новостей

Читать все новости