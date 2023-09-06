Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в социальной сфере

БАКУ /Trend/ - В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с делегацией Национального агентства социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан во главе с заместителем председателя Джамшидом Абруевым.

Как сообщили Trend в среду в министерстве, делегация находится с визитом в стране для участия в международной конференции «DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг».

На встрече министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев отметил исторически сложившиеся дружеские и братские связи между народами Азербайджана и Узбекистана. Он подчеркнул, что совместными усилиями глав двух государств эти отношения поднялись до стратегического уровня.

«В освобожденном от оккупации городе Физули по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за счет средств бюджета Узбекистана была построена общеобразовательная средняя школа №1 имени Мирзы Улугбека. Открытие этой школы, которое состоялось 23 августа с участием Президента Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супруги Зироатхон Мирзиёевой, является еще одним проявлением солидарности, дружбы и братских отношений двух стран», - сказал Бабаев.

Было подчеркнуто развитие сотрудничества в сфере труда и социальной защиты между Азербайджаном и Узбекистаном, отмечена важность взаимных визитов, подписанных документов о сотрудничестве в расширении связей, важность расширения договорно-правовой базы сотрудничества между министерством труда и социальной защиты населения и Национальным агентством социальной защиты при Президенте Узбекистана.

Также была предоставлена информация о реформах, проведенных в последние годы в сфере труда и занятости, социальной защиты в Азербайджане, о концепции центров DOST, а также об электронизации в социальной сфере.

«Мы всегда готовы к активному сотрудничеству в этом направлении с Узбекистаном, который заинтересован в изучении и применении опыта нашей страны по внедрению инновационных решений в социальной сфере», - добавил министр.

Джамшид Абруев подчеркнул важность постоянного расширения связей двух стран, последовательного обмена опытом в процессе социальных реформ.

На встрече с делегацией Узбекистана обсуждались вопросы социальной защиты, социальных услуг, а также внедрения в этих сферах инновационных решений, электронных технологий и т.д., был проведен обмен мнениями по дальнейшему сотрудничеству.