В вузах Азербайджана продолжительность обучения по ряду специальностей может быть сокращена

БАКУ /Trend/ - В вузах продолжительность обучения по некоторым специальностям может быть сокращена с четырех до трех лет.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ в преддверии начала нового учебного года, сообщает в среду Trend.

Министр отметил, что уже проведены исследования и данный вопрос находится на этапе моделирования.

"Мы обсуждаем это с университетами. Связанный с этим пилотный проект может быть реализован в предстоящие годы", - добавил он.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.