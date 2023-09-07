Тесная интеграция между нашими странами усилила единство тюркского мира – Кямаладдин Гейдаров

БАКУ/Trend/- Мероприятие, проводимое в рамках Организации тюркских государств, придаст новый импульс полезному сотрудничеству между соответствующими государственными учреждениями по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и стран-наблюдателей организации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаладдин Гейдаров в ходе своего выступления на втором заседании министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей Организации Тюркских государств (ОТГ).

Министр подчеркнул, что благодаря мудрой дальновидности и политической воле руководителей тюркских государств, всесторонние отношения между странами тюркского мира из года в год стремительно расширяются.

"Процессы тесной интеграции между нашими странами значительно расширили взаимоотношения и увеличили единство, силу и мощь тюркского мира", - сказал министр.

Напомнив о разрушительном землетрясении, произошедшем в Турции в феврале и потрясшем весь тюркский мир, Кямаледдин Гейдаров назвал поддержку тюркских государств в борьбе со страшным стихийным бедствием - наглядным примером солидарности.

"В этих рамках открываются хорошие возможности для дальнейшего развития отношений между соответствующими государственными институтами наших стран в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями", - добавил Гейдаров.

Он также подчеркнул, что в современном мире, где чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера приобретают все большее распространение, скоординированная деятельность стран-членов ОТГ в борьбе с ними весьма важна.

Гейдаров выразил уверенность, что обсуждение соглашения о создании Механизма гражданской обороны в рамках ОТГ внесет важный вклад в дальнейшее расширение связей между ведомствами.

Отметим, что при организационной поддержке министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Баку проходит второе заседание министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.