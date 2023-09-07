В странах-членах ОТГ будут созданы совместные центры в связи со стихийными бедствиями

БАКУ /Trend/ - Сегодняшнее совещание в рамках второго заседания министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) связано с незамедлительным участием спасателей из этих стран во время стихийных бедствий на территории любой из стран-членов и созданием соответствующих центров.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

По его словам, следующее заседание организации состоится через некоторое время в Казахстане.

"В Казахстане пройдет саммит, будут подписаны документы. Центры будут созданы в нескольких местах. Они будут расположены на территориях государств-членов", - сказал Гейдаров.

Отметим, что при организационной поддержке министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Баку проходит второе заседание министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.