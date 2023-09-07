Изменение климата проявляется и в Азербайджане - Кямаледдин Гейдаров

БАКУ/Trend/- В последние годы в результате изменения климата увеличилось количество наводнений и оползней. Сегодня изменение климата проявляется и в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Министр отметил, что землетрясения происходят постоянно и время их возникновения неизвестно.

"Работы ведутся для того, чтобы сократить процент осложнений, вызванных землятресениями. После землетрясения в Азербайджане в 2000 году здания были проверены на сейсмоустойчивость, и данный процесс происходит постоянно", - добавил К.Гейдаров.

Отметим, что при организационной поддержке министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Баку проходит второе заседание министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.