Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МВД Турции

БАКУ /Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с министром внутренних дел Турецкой Республики Али Ерликая, который прибыл в страну для участия во втором заседании министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Trend, на встрече в министерстве по чрезвычайным ситуациям министр Кямаледдин Гейдаров отметил, что благодаря совместным усилиям и политической дальновидности глав обоих государств отношения между двумя братскими странами поднялись до уровня стратегического союзничества, которое с каждым годом расширяется во всех сферах. Оказание Азербайджану моральной и политической поддержки на самом высоком уровне со стороны братской Турции во время 44-дневной войны, солидарность, проявленная Азербайджаном в борьбе с лесными пожарами, произошедшими в Турции летом 2021 и 2022 годов, а также в феврале этого года при ликвидации последствий страшного землетрясения в братской стране и поисково-спасательных работах, является наглядным примером братских отношений.

Также министр особо отметил участие делегации братской страны во втором заседании министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств в Баку и сил Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) в международных учениях, организованных в рамках заседания. Он подчеркнул, что в соответствии с направлениями деятельности министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана постоянно расширяются связи сотрудничества с соответствующими государственными структурами Турции. Была выражена уверенность, что визит министра внутренних дел Турции внесет особый вклад в дальнейшее развитие существующих отношений тесного сотрудничества между учреждениями. Также была подчеркнута значимость проводимых учений между соответствующими структурами МЧС Азербайджана и АFAD в рамках двустороннего сотрудничества.

Поблагодарив за теплую встречу, министр внутренних дел Турецкой Республики Али Ерликая напомнил о братской поддержке, оказанной Азербайджаном во время стихийных бедствий в Турции, в том числе разрушительного землетрясения в феврале текущего года. Отметив важность дальнейшего расширения связей между соответствующими структурами двух стран по борьбе с чрезвычайными ситуациями, турецкий министр подчеркнул, что состоявшееся в Баку второе заседание министров стран ОТГ послужило укреплению отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

На встрече широко обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем турецкий министр ознакомился с деятельностью операционного зала Центра управления в кризисных ситуациях МЧС.