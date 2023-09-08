Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Восстанавливается движение на автодороге Исмайыллы-Лахыдж

Общество Материалы 8 сентября 2023 10:18 (UTC +04:00)
Восстанавливается движение на автодороге Исмайыллы-Лахыдж

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Селевые потоки, вызванные интенсивными осадками в ночные и утренние часы, создали проблемы для безопасного движения транспортных средств на части автомобильной дороги Исмайыллы-Лахыдж (на участках 15,8, 17,2 и 18,6 км).

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что на данные участки дороги немедленно были привлечены техника и сотрудники Госагентства автомобильных дорог.

"В настоящее время ведутся работы по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на дороге. На участке 15,8 км дорога уже расчищена и движение восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости