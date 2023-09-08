Восстанавливается движение на автодороге Исмайыллы-Лахыдж

БАКУ /Trend/ - Селевые потоки, вызванные интенсивными осадками в ночные и утренние часы, создали проблемы для безопасного движения транспортных средств на части автомобильной дороги Исмайыллы-Лахыдж (на участках 15,8, 17,2 и 18,6 км).

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что на данные участки дороги немедленно были привлечены техника и сотрудники Госагентства автомобильных дорог.

"В настоящее время ведутся работы по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на дороге. На участке 15,8 км дорога уже расчищена и движение восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.