В вопросе безопасности пищевых продуктов не должно быть компромиссов - Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - В вопросе безопасности пищевых продуктов не должно быть никаких компромиссов. Еда должна быть безопасной и качественной, потому что опасная пища влияет на здоровье миллионов людей.

Об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи во время выступления на мероприятии, посвященному теме совершенствования стандартов питания в Европе и Центральной Азии, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что должна быть обеспечена адаптация к инновациям, правильно установлена связь между инновациями и безопасностью, создана единая концепция здравоохранения и здоровья. "Наша работа заключается не только в принятии законодательства. Мы должны принимать устойчивые меры в области безопасности пищевых продуктов", - добавила Харманджи.