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Похоронен шехид Талех Алиев (ФОТО)

Общество Материалы 14 сентября 2023 14:32 (UTC +04:00)
Похоронен шехид Талех Алиев (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Военнослужащий Талех Салех оглу Алиев, погибший 13 сентября в результате крушения военного транспортного средства, похоронен в Зардабском районе, где он родился.

Как сообщает в четверг Trend, в церемонии прощания приняли участие члены семьи военнослужащего, представители исполнительной власти Зардабского района, сотрудники правоохранительных органов, а также представители общественности района.

После церемонии прощания Талех Салех оглу Алиев был похоронен на кладбище села Гедакгобу Зардабского района.

Сверхсрочник Талех Алиев был женат, у него остались две дочери.

Напомним, что 13 сентября в результате крушения военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу.

Похоронен шехид Талех Алиев (ФОТО)
Похоронен шехид Талех Алиев (ФОТО)
Похоронен шехид Талех Алиев (ФОТО)
Похоронен шехид Талех Алиев (ФОТО)
Похоронен шехид Талех Алиев (ФОТО)
Похоронен шехид Талех Алиев (ФОТО)
Похоронен шехид Талех Алиев (ФОТО)
Похоронен шехид Талех Алиев (ФОТО)
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