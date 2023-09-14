Похоронен шехид Талех Алиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащий Талех Салех оглу Алиев, погибший 13 сентября в результате крушения военного транспортного средства, похоронен в Зардабском районе, где он родился.

Как сообщает в четверг Trend, в церемонии прощания приняли участие члены семьи военнослужащего, представители исполнительной власти Зардабского района, сотрудники правоохранительных органов, а также представители общественности района.

После церемонии прощания Талех Салех оглу Алиев был похоронен на кладбище села Гедакгобу Зардабского района.

Сверхсрочник Талех Алиев был женат, у него остались две дочери.

Напомним, что 13 сентября в результате крушения военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу.