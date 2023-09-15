Генпрокуроры зарубежных стран посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Генеральные прокуроры зарубежных стран посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, генеральные прокуроры зарубежных стран, главы делегаций, представители международных организаций, находящиеся в Баку для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран-членов СНГ и 4-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества, посетили Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Также гости посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем гости посетили Аллею шехидов, почтили память погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к памятнику "Вечный огонь".

Гости также приняли участие в церемонии посадки мемориальных деревьев на территории Центрального парка.