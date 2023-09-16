Стали известны детали ДТП в Мингячевире, в котором погиб один человек

БАКУ/Trend/- Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия в Мингячевире. 14 сентября автомобиль марки Lexus врезался в фонарный столб, в результате чего один человек погиб, еще трое получили различные телесные повреждения.

Как сообщает в субботу Trend, в момент ДТП сидящий за рулем Эльмар Аллахвердиев был в состоянии алкогольного опьянения и управлял автомобилем на высокой скорости.

Находящаяся в автомобиле жена Эльмара Аллахвердиева, Аллахвердиева Рахима Имран гызы, скончалась на месте от полученных травм.

Остальные пассажиры - Аллахвердиев Али Эльмар оглы, Аллахвердиева Лейла Эльмар гызы (дети Эльмара Аллахвердиева) и Худиева Лала Афган гызы получили различные травмы.

По факту возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

Следует отметить, что Эльмар Аллахвердиев является бывшим военным и участвовал в апрельских боях. Он был арестован по обвинению в шпионаже в пользу армян по "Тертерскому делу". Позже он был освобожден из под стражи, и впоследствии участвовал в Отечественной войне и награжден рядом медалей. Он известен своими высказываниями и интервью в социальных сетях.