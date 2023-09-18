Уголовное дело в отношении главного архитектора ИВ Тертера направлено в суд

БАКУ /Trend/ - Уголовное дело главного архитектора ИВ Тертера направлено в суд.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что завершено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями главного архитектора – начальника отдела архитектуры и строительства аппарата главы Исполнительной власти Тертерского района Тофика Керимова.

По результатам предварительного расследования были установлены основания для подозрения в том, что Тофик Керимов получил взятку от гражданина в размере 25 тысяч манатов в обмен на разрешение на проведение соответствующих строительных работ. На основании собранных по делу доказательств Керимов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса АР, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.