Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Конфискованные в Карабахе военная техника, оружие и боеприпасы

Общество Материалы 25 сентября 2023 19:55 (UTC +04:00)
Конфискованные в Карабахе военная техника, оружие и боеприпасы

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обнародована информация на 18:00 25 сентября о конфискованной боевой технике, оружии и боеприпасах в период после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана.

Trend представляет вниманию эту информацию со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Так, конфискованы:

1. Стрелковое оружие и гранатометы - 797

2. Артиллерийские орудия - 42

3. Средства ПВО - 165

4. Боеприпасы - 17 5225

5. Обеспечение и принадлежности - 1440

6. Оптические и другие приборы - 81

7. Бронетехника - 22

8. Автомобильная техника - 75

9. Прицепы - 21.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости