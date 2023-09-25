Конфискованные в Карабахе военная техника, оружие и боеприпасы

БАКУ /Trend/ - Обнародована информация на 18:00 25 сентября о конфискованной боевой технике, оружии и боеприпасах в период после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана.
Trend представляет вниманию эту информацию со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Так, конфискованы:
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 797
2. Артиллерийские орудия - 42
3. Средства ПВО - 165
4. Боеприпасы - 17 5225
5. Обеспечение и принадлежности - 1440
6. Оптические и другие приборы - 81
7. Бронетехника - 22
8. Автомобильная техника - 75
9. Прицепы - 21.