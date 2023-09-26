Проект idman.biz займет важное место в азербайджанском медиа пространстве - Чингиз Гусейнзаде

БАКУ/Trend/ - Проект "Спорт и Мы" (idman.biz) является новацией в спортивной сфере Азербайджана, поскольку сайт будет функционировать на 3 языках

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде во время выступления на презентации проекта АМИ Trend "Спорт и Мы" (idman.biz).

Ч.Гусейнзаде подчеркнул, что АМИ Trend является известным и авторитетным медиаресурсом в Азербайджане.

"Уверен, что спортивный сайт сформированный АМИ Trend, займет достойное место в азербайджанском медиа пространстве. Я верю, что на этом спортивном портале будет уделено много места для олимпийских и неолимпийских видов спорта.

Рекомендую творческой команде сайта, помимо побед наших спортсменов, подготовить статьи о жизненном пути и решимости этих спортсменов, ведущих к победе.

Следует особо подчеркнуть, что в проекте задействован профессиональный творческий состав. Желаю успехов творческому коллективу. Я верю, что сайт idman.biz займет важное место в азербайджанском медиа пространстве", - добавил он.

Отметим, что сегодня состоялась церемония презентации спортивного портала "Спорт и Мы" (idman.biz) – проекта Агентства международной информации (АМИ)Trend.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмайлов, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, а также другие официальные лица и представители общественности.

Было отмечено, что на сайте idman.biz будет размещаться информация обо всех видах спорта. Сайт будет функционировать на азербайджанском, русском и английском языках. Благодаря уникальным техническим возможностям, профессиональным специалистам и командной работе новости будут транслироваться одновременно на трех языках.