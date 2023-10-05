Нацелена на хороший результат – участница 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Нацелена на хороший результат на 28-м чемпионате Баку по художественной гимнастике.

Об этом сказала в четверг Trend участница соревнований, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Фарах Гасанова.

"В первый соревновательный день я представила упражнение с лентой и композицию без предмета. Выступление прошло достаточно хорошо, теперь буду готовиться к завтрашнему дню. Во второй соревновательный день выступлю в программе с булавами, и надеюсь, выполню ее без потерь", - отметила 8-летняя гимнастка.

По словам юной спортсменки, чемпионат Баку организован на высоком уровне.

"Мне нравится выступать в зале Бакинского Олимпийского спортивного комплекса", - сказала Фарах Гасанова, добавив, что ее очень подбадривает также поддержка зрителей.

Отметим, что 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 5-7 октября.

В нем участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).