БАКУ /Trend/ - Содержание угарного газа в воздухе в Баку превысило норму.

Об этом Trend сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется через автоматические станции по проверке качества воздуха на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт, Гянджа.

На основании анализа данных, полученных со станций, в течение дня содержание угарного газа в воздухе в Баку было определено выше нормы в 1,3 раза, а оксида азота-4 по городу Сумгайыт - выше нормы в 1,1 раза. Причина этого связана с интенсивным движением транспорта, деятельностью промышленных предприятий.