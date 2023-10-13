В Азербайджане определяются случаи нарушения правил пользования госдолгом или долгом, полученным под госгарантию

БАКУ/Trend/ – Определяются случаи нарушения правил пользования государственным долгом или долгом, полученным под государственную гарантию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках.

Согласно законопроекту, за несвоевременное предоставление основным и реституционным заемщиком сведений об использовании и возврате денежных средств, привлеченных по государственным займам или по государственной гарантии (не распространяется на пользователя), сведений о состоянии собственных банковских и иных платежных счетов или предоставление искаженных сведений, неиспользование привлеченных по государственному займу и гарантированному государством обязательству средств по назначению в случае причинения государству незначительного ущерба, влечет наложение штрафа в размере от двух до четырехкратного ущерба (полученного дохода), причиненного в результате административного правонарушения.