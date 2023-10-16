В Нахчыване назначен заместитель министра образования

БАКУ/Trend/ – Эльхан Наджафов назначен заместителем министра образования Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя Али Меджлиса (парламент) Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

Согласно распоряжению, Эльхан Наджафов также будет временно исполнять обязанности министра образования Нахчыванской Автономной Республики.

Отметим, что Наджафов Эльхан Таргулу оглу родился в 1982 году в селе Нехрам Бабекского района. До этого назначения он работал директором Лянкяран-Астаринского районного управления образования.