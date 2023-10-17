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В МККК внесли ясность относительно перевозки посторонних лиц на своих машинах

Общество Материалы 17 октября 2023 13:30 (UTC +04:00)
В МККК внесли ясность относительно перевозки посторонних лиц на своих машинах

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – Информация о лицах, находящихся в машинах Международного комитета Красного Креста (МККК), заранее передается в соответствующие учреждения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила заведующая отделом по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

"Невозможно, чтобы в машине МККК находился кто-то кроме сотрудника и о нем не были проинформированы соответствующие органы", - добавила она.

И.Гусейнова также отметила, что МККК не принимал участия в зоне боевых действий во время 44-дневной войны, а его представители посетили регион лишь после окончания войны при участии сторон.

Отметим, что МККК проводит для журналистов информационную сессию.

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