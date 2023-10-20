В Азербайджане расширен перечень жилья, предоставляемого ипотечным фондом в рамках механизма аренды

БАКУ /Trend/ - В перечень жилых помещений, предоставляемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды с обязательством их последующего выкупа, добавлена еще 171 новая, полностью отремонтированная квартира.

Как сообщили Trend в пятницу в фонде, в жилом комплексе, расположенном на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района, предлагаются одно- и двухкомнатные квартиры с ежемесячной оплатой от 364 манатов.

Новые квартиры будут доступны для выбора через "Систему электронной ипотеки и кредитной гарантии" (EİKZS) с 30 октября 2023 года. С перечнем предлагаемых квартир в жилых комплексах граждане могут ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, что на данный момент в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа заключены договоры аренды с около 4100 гражданами.

Подробную информацию о требованиях к арендаторам, приеме заявлений, их рассмотрении, выборе и оформлении жилых помещений можно получить на сайте Фонда (www.mcgf.gov.az), а также позвонив в колл-центр "1549". Информацию об использовании электронной системы можно получить из инструкции, размещенной в EIKZS.