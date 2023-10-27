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Стали известны имена комендантов Ходжалы и Тертера

Общество Материалы 27 октября 2023 18:47 (UTC +04:00)
Стали известны имена комендантов Ходжалы и Тертера

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Стали известны имена комендантов Ходжалы и Тертера.

По информации Trend, согласно подписанным соответствующим приказам, полковник Заур Набиев назначен комендантом Ходжалы, а полковник Эльчин Гасымов - комендантом Тертера.

Они являются начальниками районных отделов полиции соответственно.

Отметим, что назначены коменданты по городам, районам, поселкам, которые вернулись под контроль Азербайджана после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе. Комендантом города Ханкенди является генерал-майор полиции Сардар Сафаров.

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