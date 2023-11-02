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Изменены стандарты одежды сотрудников таможенных органов Азербайджана

Общество Материалы 2 ноября 2023 13:23 (UTC +04:00)
Изменены стандарты одежды сотрудников таможенных органов Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджанской Республики внес изменения в "Нормы снабжения должностных лиц таможенных органов Азербайджанской Республики специальной формой одежды и знаками отличия".

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, отменено требование для высшего начальствующего состава носить шерстяные пуловеры синего цвета, а для старшего, среднего и младшего начальствующих составов - темно-синего цвета.

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