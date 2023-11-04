В Баку впервые пройдет ежегодное мероприятие FIA (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - При посредничестве Автомобильной федерации Азербайджана 5-8 декабря впервые в Баку пройдут заседания генеральных ассамблей Международной автомобильной федерации (FIA) и церемония награждения FIA (FIA Prize-Giving Ceremony).

Как сообщает в субботу Trend, наряду с генеральной ассамблеей FIA, в Баку будут организованы заседания генеральных ассамблей Фонда FIA (FIA Foundation) и Международного туристского альянса (AIT), представляющего интересы автомобильных клубов.

8 декабря в Центре Гейдара Алиева состоится итоговое заседание генеральной ассамблеи FIA, а в Бакинском конгресс-центре - церемония награждения (FIA Prize-Giving Ceremony).

Церемония награждения FIA является ярким событием, во время которого вручаются награды чемпионам. С 2011 года церемония вручения наград FIA считается традиционным закрытием недели ежегодной генеральной ассамблеи FIA.