После Отечественной войны в результате разрыва мин погибло 65 человек - Вугар Сулейманов

БАКУ /Trend/ - Воздействие мин разрушительно, люди погибают или остаются инвалидами на всю жизнь.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Борьба с минной угрозой -влияние взрывчатых веществ на экосистему" сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Он отметил, что после завершения Отечественной войны и до сегодняшнего дня жертвами взрывчатых веществ стали 336 человек (65 - погибли, 271 - получили ранения различной степени тяжести).

Напомним, что в прошлом месяце на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено 1 695 мин. С 1 по 31 октября выявлено и обезврежено 928 противотанковых мин, 767 противопехотных мин и 8 537 неразорвавшихся боеприпасов (разминировано 6 687,4 гектара земель).

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