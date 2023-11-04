Размер среднемесячной пенсии в Азербайджане нельзя назвать низким - министр

БАКУ /Trend/ - Размер среднемесячной пенсии по возрасту в стране на следующий год определен в размере 516 манатов, и эта цифра не может считаться маленькой для Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду, социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что минимальная зарплата и минимальная пенсия в стране находятся на 1-2 местах как по номинальной, так и по покупательной способности на пространстве СНГ. "Минимальная среднемесячная пенсия и зарплата не такие уж маленькие по региону, но ниже желаемого уровня", - добавил министр.