Стало известно количество трудоустроенных жителей вернувшихся в Шушу

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило работой 73 бывших вынужденных переселенцев из Шушы, которые вернулись на родные земли.

Об этом в среду Trend сообщили в министерстве.

Было отмечено, что эти люди работают в сфере услуг, строительства и других сферах.

"Также была начата соответствующая работа с лицами, которые вернутся в Шушу.

Так, проведен социально-демографический анализ, анализ занятости, оценка возможностей трудоустройства более 29 тысяч человек (представителей более 8 тысяч семей).

В то же время осуществляется сотрудничество с работодателями, работающими в Шуше. Уже изучены потребности в рабочей силе и требования к вакансиям в почти 90 предприятиях", - говорится в сообщении министерства.

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