В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония закрытия проекта ITACA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН) состоялась церемония закрытия проекта ITACA (центр инноваций, поддерживающий новый уровень образования 3-го периода в области чрезвычайных ситуаций экологического характера в Азербайджане). Проект осуществлялся в рамках программы «Erasmus+ KA2: Программа повышения квалификации в сфере высшего образования», финансируемой Европейским Союзом.

Выступивший на открытии мероприятия ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов сообщил, что проект, начатый в 2019 году, был реализован на высоком уровне. Ректор подчеркнул, что проект ITACA является одним из важнейших образовательных проектов, реализуемых Азербайджаном совместно с Европейским Союзом. «Бакинская высшая школа нефти, в которой расположен Учебно-исследовательской центр ITACA, является одним из основных партнеров проекта. Этот центр, оснащенный самыми передовыми технологиями, был создан с целью ремедиации почвы и воды, пострадавших от добычи нефти и газа в Азербайджане, а также управления отходами. В рамках проекта 10 молодых специалистов были привлечены к проведению 40-недельных тренингов на тему «Восстановление окружающей среды и устойчивая добыча нефти и газа». На тренингах, проводимых профессорами и преподавателями как местных, так и европейских вузов-партнеров, сформировались научно-ориентированные кадры, которые, используя возможности, предоставляемые современными лабораториями, проведут продуктивные исследования в области предотвращения загрязнения окружающей среды», сказал Эльмар Гасымов.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Рауф Гаджиев подчеркнул, что вопросам экологии в стране придается особое значение, реализуются масштабные экологические проекты. Министр отметил, что, принимая активное участие в проведении тренингов, молодые специалисты вносят важный вклад в решение экологических проблем.

Выступая на мероприятии, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Греция в Азербайджане Христо Каподистрия рассказал о преимуществах программы Erasmus+. Он выразил уверенность в успешной реализации проекта и отметил, что участники проекта приобрели ценный опыт в процессе его осуществления.

Старший советник Министерства науки и образования Вусала Гурбанова и руководитель Национального офиса Erasmus+ Парвиз Багиров в своих выступлениях отметили, что в результате реализации проекта эффективность процесса обучения в высших учебных заведениях возросла. «Одновременно с этим резко улучшились результаты научно-исследовательских работ, а участники проекта приобрели ценный опыт», - подчеркнули они.

Выступая на мероприятии, председатель правления ОАО “Təmiz Şəhər” Этибар Аббасов поздравил партнеров проекта и исследователей и выразил уверенность, что опыт, приобретенный ими от участия в проекте, будет полезен в их дальнейшей деятельности.

Координатор проекта профессор Лука ди Пальма рассказал о проделанной в рамках проекта работе, достигнутых результатах и ​​будущих возможностях. Он подчеркнул, что данный проект был успешно реализован благодаря постоянной поддержке, оказываемой партнерами, и тесному сотрудничеству между высшими учебными заведениями Европейского Союза и Азербайджана в сфере инноваций. Лука ди Пальма также отметил, что реализация проекта предоставила его участникам возможность обменяться полезным опытом.

Отметим, что реализация проекта ITACA координируется Римским университетом Сапиенца (Италия). Членами консорциума являются Университет Ольборга (Дания), Университет Гранады (Испания), Патрасский Университет (Греция), компания Argus Umweltbiotechnologie GmbH (Германия), Бакинская высшая школа нефти, Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный университет архитектуры и строительства, Бакинский инженерный университет, компания Azecolab и Научно-исследовательский и проектный институт "Суканал".