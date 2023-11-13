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Продолжается строительство моста через реку Гудьялчай (ФОТО)

Общество Материалы 13 ноября 2023 17:26 (UTC +04:00)
Продолжается строительство моста через реку Гудьялчай (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На 27-м км автодороги республиканского значения Гяндоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией на месте обрушившегося из-за паводковых вод автомобильного моста через реку Гудьялчай полным ходом идет процесс строительства нового моста.

Как сообщает в понедельник Trend, длина нового двухпролетного моста составит 66 метров, ширина - 14,5 метра.

Уже завершены строительство опор и колонн моста, монтаж эстакадных балок. В настоящее время ведутся подготовительные работы для бетонирования балок. Кроме того, в русле реки продолжается строительство защитной дамбы и подпорных стен.

Работы ведутся непрерывно для завершения строительства моста в короткие сроки.

Напомним, что до того, как будет построен новый мост, в этом районе введена в эксплуатацию альтернативная дорога для обеспечения комфортного передвижения граждан. Дорога длиной 200 метров проложена примерно в 50 метрах к западу от моста.

Кроме того, в качестве временной альтернативной дороги водители могут использовать дорогу, проходящую по территории села Гымылгышлак Хачмазского района.

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Продолжается строительство моста через реку Гудьялчай (ФОТО)
Продолжается строительство моста через реку Гудьялчай (ФОТО)
Продолжается строительство моста через реку Гудьялчай (ФОТО)
Продолжается строительство моста через реку Гудьялчай (ФОТО)
Продолжается строительство моста через реку Гудьялчай (ФОТО)
Продолжается строительство моста через реку Гудьялчай (ФОТО)
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