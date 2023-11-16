В ближайшее время в Азербайджане начнется внедрение автоматизированной системы анализа рисков - Шахин Багиров

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Автоматизированная система анализа рисков, внедрение которой в Азербайджане начнется в ближайшее время, внесет свой положительный вклад в импортно-экспортные, в том числе транзитные операции, минимизируя время и затраты на пересечение границы и таможенное оформление.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в своем выступлении на международной конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана", проходящей в городе Зангилан.

Он отметил, что в результате освобождения земель Азербайджана от оккупации, появились широкие возможности по международным транспортно-логистическим коридорам, проходящим через территорию страны.

"Благодаря руководству победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, не имеющего аналогов, а также мужеству нашей непобедимой армии, восстановление территориальной целостности страны и блестящая победа в Отечественной войне определили новые направления развития.

Выдвижение на первый план глобальных перспектив Среднего коридора, который, в частности, считается восстановлением исторического Шелкового пути, с учетом таких важных факторов, как экономическая эффективность и оптимизация перевозок, является одной из важнейших задач, стоящих перед нами в настоящее время. Таможенная служба, являющаяся одним из экономических столпов нашего государства, активно участвует в продвижении международных коридоров, проходящих по территории нашей республики, и повышении привлекательности этих коридоров в тесном сотрудничестве с соседними государствами", - подчеркнул Ш.Багиров.

Председатель упомянул, что одной из основных задач Государственного таможенного комитета также является содействие укреплению транзитного потенциала страны, и в этом направлении предпринимаются важные шаги.

"Создание Транскаспийского таможенно-транзитного портала станет цифровым соединительным механизмом между Востоком и Западом на Каспии, обеспечивающим быстрое прохождение товаров через территорию транзитных стран и создающим условия для эффективного контроля мультимодальных перевозок между сухопутными и морскими портами.

В то же время, важное значение имеет коридор Север-Юг. С этой точки зрения, в настоящее время между таможенными органами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Исламской Республики Иран ведется соответствующая работа по осуществлению предварительного обмена информацией", - сказал он.

По его словам, внедрение новой компьютеризированной транзитной системы Европейского союза с целью развития транзитного потенциала страны, также включено в планируемые проекты Модели развития таможни.

"Внедрение новой компьютеризированной системы транзита создаст новые возможности для интеграции экономики Азербайджана в экономику европейских стран, обеспечит облегчение торговли между сторонами и окажет положительное влияние на импортно-экспортные операции.

В то же время с целью облегчения торговли, таможенная служба провела работу по построению моделей рисков на основе машинного обучения и искусственного интеллекта, основанных на современных математических алгоритмах управления рисками, и добилась значительных успехов", - добавил Ш.Багиров.

Отметим, что сегодня в городе Зангелан стартовала международная конференция на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Конференция проводится при совместной организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, министерства цифрового развития и транспорта, Государственного таможенного комитета и Института экономики министерства науки и образования Азербайджана.

Целью проведения конференции является организация дискуссий между государственным, частным и академическим секторами по вопросам развития и расширения трансрегиональных транспортных коридоров, а также налаживание сотрудничества между заинтересованными сторонами.

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