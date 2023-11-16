В Азербайджане внесены изменения в порядок предоставления единовременной выплаты инвалидам войны или их наследникам

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в постановление Кабинета министров от 2 августа 2022 года № 271 об утверждении "Порядка предоставления единовременной выплаты военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, у которых установлена инвалидность в результате получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания в период выполнения военных служебных обязанностей (служебных обязанностей) в связи с защитой территориальной целостности, независимости или конституционного строя Азербайджанской Республики или в период действительной военной службы до 2 августа 1997 года, или их наследникам".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно изменению, в соответствии со статьей 30.5 закона Азербайджанской Республики "Об административном производстве", при наличии доступа к документам или информации, указанным в пунктах 2.6-2.8 настоящего закона из соответствующих государственных органов (учреждений) через электронную правительственную информационную систему заявитель не обязан предоставлять эти документы или информацию. В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление запрашивается соответствующими государственными органами (учреждениями) на основании запроса с согласия заявителя или обеспечивается заявителем.

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