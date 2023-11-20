В Доминикане пока есть пробелы в вопросе гендерного равенства - замминистра

БАКУ /Trend/ - Несмотря на развитие, в Доминиканской Республике имеются пробелы в вопросе гендерного равенства.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала заместитель министра по межведомственной координации министерства Доминиканской Республики по делам женщин Мелесия Мирея Альмонте Таверас во время выступления на конференции Движения неприсоединения "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" в Баку.

"Женщинам сложно занять место на рынке труда. С гендерной точки зрения мужчины составляют 74 процента на ключевых должностях. Мы должны улучшить положение женщин в этой области. Согласно Национальному плану действий, мы должны обеспечить гендерное равенство", - добавила Таверас.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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