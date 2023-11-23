Безработица среди молодежи в странах-членах ОИС составляет 15,8 процента - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Сегодня темпы роста населения в странах-членах Организации исламского сотрудничества выше среднего. Безработица, особенно среди молодежи, составляет 15,8 процента. Это также один из следующих вызовов, с которыми предстоит столкнуться в предстоящие периоды.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайдана Сахиль Бабаев, выступая на министерской сессии V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

Он подчеркнул, что уровень безработицы в странах-членах Организации исламского сотрудничества за последние 12 лет не улучшился, а, наоборот, ухудшился.

"Расширяя сотрудничество между нашими государствами, мы сможем внести вклад в общее развитие стран-членов ОИС", - добавил министр.

Отметим, что в Баку проходит министерская сессия V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

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