Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо количество мин, обезвреженных на освобожденных территориях Азербайджана на прошлой неделе

Общество Материалы 27 ноября 2023 15:34 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных на освобожденных территориях Азербайджана на прошлой неделе

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию опубликовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Trend в понедельник в агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 20 по 26 ноября на территории Тертерского, Агдамского, Лачинского, Ходжавендского, Шушинского, Физулинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены и обезврежены 64 противопехотные, 73 противотанковые мины и 444 неразорвавшихся боеприпаса.

За этот период от мин и неразорвавшихся боеприпасов были очищены 683,5 гектара территорий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости