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Состоялись выборы на должность председателя региональных научных отделений НАНА

Общество Материалы 29 ноября 2023 14:18 (UTC +04:00)
Состоялись выборы на должность председателя региональных научных отделений НАНА

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На проходившем сегодня в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) общем собрании, помимо обсуждения различных вопросов, также состоялись выборы на должность председателя региональных научных отделений НАНА.

Как сообщили в среду Trend в НАНА, по итогам выборов академик Исмаил Гаджиев был избран председателем Нахчыванского отделения НАНА, а академик Фуад Алиев - председателем Гянджинского отделения НАНА.

Отметим, что сегодня в Баку в здании Президиума НАНА проходит Общее собрание Национальной академии наук Азербайджана. На собрании обсуждается ряд организационных вопросов.

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