БАКУ /Trend/ - На проходившем сегодня в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) общем собрании, помимо обсуждения различных вопросов, также состоялись выборы на должность председателя региональных научных отделений НАНА.

Как сообщили в среду Trend в НАНА, по итогам выборов академик Исмаил Гаджиев был избран председателем Нахчыванского отделения НАНА, а академик Фуад Алиев - председателем Гянджинского отделения НАНА.

Отметим, что сегодня в Баку в здании Президиума НАНА проходит Общее собрание Национальной академии наук Азербайджана. На собрании обсуждается ряд организационных вопросов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!