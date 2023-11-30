Стало известно количество студентов, обучение которых планируется в 2024 году в Карабахском университете

БАКУ /Trend/ - В Карабахском университете в 2024 году планируется обучение более 800-1000 студентов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на брифинге для СМИ заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил,что в Карабахском университете будет проживать 30-40 человек академического персонала.

"Инфраструктура включает учебные корпуса, аудитории, библиотеки, спортивные залы и общежития. Некоторые учителя будут жить в близлежащих районах. Организация обучения будет поочередной. Процесс приема будет проходить традиционным способом. В то же время мы думаем о переводе групп "Сабах" в Карабахский университет на основании заявления. Обучение талантливой молодежи групп "Сабах" в Карабахском университете станет новым началом. Будет организовано дуальное обучение Карабахского университета с другими университетами", - подчеркнул он.

Министр также упомянул, что на начальном этапе планируется наличие четырех факультетов.

"Образование и педагогические специательности являются приоритетом. В университете будут преподаваться такие специальности, как преподавание в начальных классов, дошкольное образование, преподавание математики, информатики, коррекционного учения, информационных технологий, социально-психологическая служба в образовании, компьютерной инженерии, пищевой инженерии, городского планирования, гражданского строительства, международные отношения, регионоведение, история, коммуникации и цифровые медиа, международная торговля и логистика, бизнес-администрирование, экономика, финансы-маркетинг, менеджмент, бухгалтерский учет, организация туристского бизнеса и туристский гид", - добавил Э.Амруллаев.

Отметим, что министерство науки и образования Азербайджана проводит брифинг для СМИ. В брифинге принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, директор Государственного агентства по общему образованию Эшги Багиров, директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова, директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керимов.

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