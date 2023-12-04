Названа причина аномально теплой погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В последние дни на территории Азербайджана наблюдаются умеренные погодные условия. Основная причина этого - теплые воздушные массы, проникшие в страну с юга, сообщает в понедельник Trend.

По словам начальника Национальной гидрометеорологической службы Назима Махмудова, 3 декабря максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 23 градусов, что на 7,3 градуса выше многолетних климатических показателей. Мягкие погодные условия наблюдаются и 4 декабря. С утра 5 декабря на территории страны ожидается перемена погодных условий, в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть сильный северо-западный ветер, максимальная скорость ветра составит 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, днем местами по полуострову - до 30-32 м/с. С вечера 6-го по вечерние часы 7-го декабря временами будет дождливо, температура воздуха понизится на 3-5 градусов.

Махмудов отметил, что в регионах страны периодически будет дуть усиливающийся западный ветер, скорость ветра составит 15-20 м/с, в отдельных местах порывы ветра усилятся до 25-30 м/с.

"С вечера 5-го до полудня 6-го декабря в основном в восточных районах, а с вечера 6-го по вечерние часы 7-го декабря в большинстве районов временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможны грозы, в горных районах - снег. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8 градусов", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!