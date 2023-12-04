Названо число мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены еще 61 мина и 579 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом говорится в еженедельной информации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию в связи проведенными работами, сообщает Trend.

Согласно информации, в Тертере, Кяльбаджаре, Агдаме, Лачине, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане было обнаружено еще 37 противопехотных мин, 24 противотанковые мины, 579 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 2575,9 гектара территории.

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