В Азербайджане к процентным доходам по вкладам будут применяться льготы

БАКУ /Trend/ - К процентным доходам по вкладам будут применяться льготы.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в поправке к Налоговому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению, процентный доход по вкладам, размещенным физическими лицами сроком на 18 месяцев и более в национальной валюте в каждом банке, будет освобожден от налога. Если ежемесячный доход гражданина по вкладу, исчисляемый в национальной валюте, составляет до 200 манатов, то эти средства будут полностью освобождены от подоходного налога. Если сумма превышает 200 манатов, то часть до 200 манатов будет освобождена от подоходного налога.

К примеру, если гражданин разместил вклад (депозит) в размере 24 тысяч манатов под 10 процентов, то его годовой доход составляет 2400 манатов, а ежемесячный доход - 200 манатов. В этом случае доход от сбережений гражданина будет полностью освобожден от налогообложения. Если гражданин разместил депозит в размере 30 тысяч манатов под 10 процентов, то его годовой доход составляет 3 тысячи манатов, в этом случае из данной суммы вычитаются 2400 манатов, а остальная часть облагается 10-процентным подоходным налогом. В данном случае общий налог, уплачиваемый гражданином, составляет 60 манатов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и одобрена в третьем чтении.

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