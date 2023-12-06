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В Азербайджане оказаны услуги 154 жертвам домашнего насилия, 100 из которых - дети - Сахиль Бабаев

Общество Материалы 6 декабря 2023 12:25 (UTC +04:00)
В Азербайджане оказаны услуги 154 жертвам домашнего насилия, 100 из которых - дети - Сахиль Бабаев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Центральном отделе помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за прошедший период было обслужено 154 человека, подвергшихся насилию, 100 из них - дети.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе своего выступления на международной конференции на тему "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

Министр отметил, что недопущение девочек к образованию является самым большим риском в этой области.

"Образование должно быть самым мощным оружием в данном вопросе", - добавил С.Бабаев.

Отметим, что при организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана в Баку проводится международная конференция "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

В конференции, наряду с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедовым и должностными лицами государственных органов, принимают участие руководитель Офиса резидента-координатора ООН в Азербайджанской Республике, региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии, руководитель отдела гендерного равенства Совета Европы, член парламента, председатель комитета парламента по гендерному равенству и председатель семейного комитета Республики Корея, глава департамента Службы пробации министерства юстиции и здравоохранения земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия), ученые из университетов Беларуси, Великобритании и США.

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