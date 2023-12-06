Каждая третья женщина в мире сталкивается с насилием - Катерина Болонезе

БАКУ /Trend/ - Каждая третья женщина в мире подвергается насилию.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала руководитель отдела гендерного равенства Совета Европы Катерина Болонезе в ходе выступления на международной конференции на тему "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

Она отметила, что эти цифры говорят о том, насколько серьезна ситуация.

"Насилие - тяжелое бремя для общества. Поэтому необходимы скоординированные действия, чтобы предотвратить это. Виновные должны быть привлечены к ответственности и наказаны. Кроме того, деятельность по мониторингу должна осуществляться в полном объеме. Расширение прав и возможностей женщин должно поощряться. Гражданское общество должно быть сплоченным в этом вопросе", - сказала Болонезе.

Она также добавила, что подходя к этому вопросу в глобальном масштабе, можно внести свой вклад в его решение, поделившись своим опытом.

Отметим, что при организационной поддержке Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей в Баку проводится международная конференция "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

В конференции, наряду с заместителем премьер-министра Азербайджана Али Ахмедовым и должностными лицами государственных органов, принимают участие руководитель Офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане, региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии, руководитель отдела гендерного равенства Совета Европы, член парламента, председатель комитета парламента по гендерному равенству и председатель семейного комитета Республики Корея, глава департамента Службы пробации министерства юстиции и здравоохранения земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия), ученые из университетов Беларуси, Великобритании и США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!