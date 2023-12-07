Участники Международного форума понаблюдали за процессом разминирования в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в Агдаме продолжается Международный форум "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики в партнерстве с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, участники форума наблюдали за процессом обезвреживания мин, найденных на территории Агдама.

Отметим, что начался визит в Агдам участников международного форума "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованного Агентством государственной поддержки неправительственных организаций. Сначала участники форума посетили Аллею шехидов в Агдаме.

Минутой молчания была почтена память шехидов. Гостям была предоставлена информация об агдамской Аллее Шехидов. Было отмечено, что здесь похоронены азербайджанские военные и гражданские лица, погибшие в Ходжалинском геноциде и в ходе Первой Карабахской войны.

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