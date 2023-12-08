В настоящее время в Турции продолжается лечение 5 тяжелораненых граждан Азербайджана - Эльвин Гусейнов

БАКУ /Trend/ - 185 человек были направлены на лечение в Турецкую Республику, из них 178 тяжело ранены и семь - члены семей шехидов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил глава фонда "YAŞAT", ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов на отчетной конференции о деятельности фонда за три года.

По его словам, 160 человек из числа тех, кто проходил лечение, вернулись в Азербайджан. В настоящее время лечение пяти тяжело раненых продолжается в Турецкой Республике.

"Средства, потраченные Фондом на оплату расходов на лечение и психологическую поддержку, составляют 27 394 750 манатов 9 гяпиков. В общей сложности было удовлетворено 27 442 обращения, в том числе 16 406 обращений членов семей шехидов, шесть обращений членов семей пропавших без вести лиц и 11 030 обращений лиц, получивших ранения", - добавил он.

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