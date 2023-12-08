Назван объем средств, потраченных Фондом "YAŞAT"на потребительские кредиты за три года

БАКУ /Trend/ - За прошедшие три года средства, потраченные фондом на погашение потребительских кредитов и других долговых обязательств, составили 7 011 408.82 манатов

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил глава Фонда "YAŞAT", ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов на отчетной конференции о деятельности фонда за три года.

Он отметил, что Фондом "Yaşat" в течение трех лет было удовлетворено в общей сложности 2 300 обращений по вопросам погашения потребительских кредитов и других долговых обязательств, в том числе 918 обращений членов семей шехидов, три обращения членов семьи пропавших без вести и 1 379 обращений лиц, получивших ранения.

"Кроме того, по инициативе фонда предприятиями по погашению долговых обязательств погашена задолженность в размере 126 392.73 манатов", - добавил Э.Гусейнов

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